Monaco - Galatasaray maç kadrosu açıklandı! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında oynayacağı kritik Monaco karşılaşması için Fransa’ya hareket etti. Sarı-kırmızılı ekip son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde tamamladıktan sonra özel uçakla Nice'e yolculuk yaptı. Şimdi ise Monaco - Galatasaray maç kadrosu açılanırken taraftarlar kimler eksik, kimler sakat ve cezalı merak ediyor.
Monaco - Galatasaray maç kadrosu açıklandı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı 9 Aralık Salı günü saat 23.00’te başlayacak. II. Louis Stadı’nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesi ise Monaco - Galatasaray maçında kimler eksik sorusu gündemde.
MONACO - GALATASARAY MAÇ KADROSU (ADAY KADRO)
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz.
MONACO - GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?
Sarı-kırmızılılarda sakatlık problemi yaşayan Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo kafileye dahil edilmedi.
MONACO - GALATASARAY MUHTEMEL 11
Monaco: Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Coulibaly, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen