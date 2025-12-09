UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftası yaklaşırken Galatasaray, turnuvanın en kritik deplasmanlarından birine çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa’nın köklü kulüplerinden Monaco’ya konuk olacak. İlk 8 hedefini korumak isteyen Galatasaray'ın mücadelesine geri sayım başladı! Monaco Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak netlik kazandı.

İlk haftada Frankfurt deplasmanında alınan 5-1’lik mağlubiyetin ardından Galatasaray 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Liverpool’u kendi sahasında 1-0 yenen Cimbom, Bodo-Glimt’i 3-1 ile geçti, ardından Ajax deplasmanından 3-0’lık net sonuçla döndü.

5. haftada Union Saint-Gilloise karşısında gelen 1-0’lık yenilgi ise sıralamayı etkiledi. Galatasaray, son haftaya 9 puanla 14. sırada giriyor. Monaco karşısında alınacak bir galibiyet ilk 8 hedefi için oldukça kritik!

Monaco Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu

MONACO GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Monako Prensliği’ndeki II. Louis Stadı’nda oynanacak Monaco Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Tabii platformu üzerinden de şifresiz şekilde izlenebilecek.

MONACO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi’nde üst turlar için büyük önem taşıyan Monaco Galatasaray maçı 9 Aralık Salı akşamı futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

MONACO GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Monaco Galatasaray maçında düdük Hollanda Futbol Federasyonu hakemi Danny Makkelie’de olacak. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Allard Lindhout sahada görev yapacak. VAR koltuğunda ise Bram Van Driessche yer alacak.

MONACO GALATASARAY MUHTEMEL 11

Monaco: Hradecky - Vanderson - Teze - Salisu - Henrique - Coulibaly - Camara - Akliouche - Minamino - Golovin - Biereth

Galatasaray: Uğurcan - Sallai - Sanchez - Abdülkerim - Jakobs - Torreira - İlkay - Sane - Sara - Barış - Osimhen

