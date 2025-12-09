Willy Delajod Brann-Fenerbahçe maçına atanmasının ardından merak konusu oldu. Fransız hakem hakkında birçok ayrıntı araştırılırken, kariyeri boyunca görev aldığı karşılaşmalar da futbolseverlerin odağına yerleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının son haftasına girilirken, Fenerbahçe’nin SK Brann deplasmanında oynayacağı kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu. Willy Delajod nereli, hangi maçları yönetti?

Willy Delajod

WILLY DELAJOD NERELİ?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde SK Brann ile oynayacağı karşılaşma yaklaşırken, atanan hakem Willy Delajod’un kim olduğu yeniden gündeme geldi. 25 Eylül 1992’de Fransa Cornier'de doğan Hakem Willy Delajod kariyerine 2018'de başladı.

2018 yılında Ligue 1’de ilk kez düdük çalan Fransız hakem, 2019’da FIFA kokartı alarak uluslararası arenada görev yapma hakkı kazandı.

Brann-Fenerbahçe maçının hakemi

WILLY DELAJOD HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Ligue 1’de 130’dan fazla müsabakada düdük çalan Fransız hakem, Ligue 2 karşılaşmalarında da tecrübeye sahip. Fransa Kupası, Lig Kupası ve gençlik turnuvalarında görev aldıktan sonra Avrupa'ya da adım atan Delajod UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Dünya Kupası Elemeleri ve Uluslar Ligi’nde maçlar yönetti.

2025-2026 sezonunda Nottingham Forest-Midtjylland, Malmö-Dinamo Zagreb ve Riga-Sparta Prag mücadelelerinde sahadaydı. Aynı sezonda Monaco, Lille, PSG, Brest ve Marsilya gibi Ligue 1 ekiplerinin maçlarında görev aldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı hakemi

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Brann-Fenerbahçe maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00’te Norveç’te oynanacak.

