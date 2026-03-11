500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da kuraların çekileceği tarih belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 milyondan fazla başvurunun olduğu İstanbul kurası için bayram sonrasını işaret etti. İşte detaylar...

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 1 milyon 235 bin 169 başvuru yapılmıştı. En yüksek başvurunun yapıldığı kentte kura tarihi merakla beklenirken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik.

"BAYRAMDAN SONRA İSTANBUL'DA KURALARI ÇEKECEĞİZ"

Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz.

"KİRALIK KONUT PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız."

İSTANBUL'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

İstanbul'da 100 bin sosyal konut inşa edilecek. Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

İSTANBUL TOKİ ÖDEME PLANI

İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı şöyle:

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

