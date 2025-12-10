Konferans Ligi maçı öncesi Samsunspor AEK’i yenerse ne olur, yenilirse ne olur, elenir mi soruları gündemde yerini aldı. Samsunspor, grubun 5. haftasında AEK’i ağırlamaya hazırlanırken gözler puan durumuna çevrildi.

İlk kez yer aldığı Konferans Ligi'nde güçlü rakipleri karşısında önemli bir ivme yakalayan Samsunspor namağlup liderliğini sürdürerek adını doğrudan son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor. AEK karşısında alınacak galibiyet, beraberlik ya da mağlubiyetin anlamı ise taraftarların en çok merak ettiği başlıklardan. Samsunspor AEK’i yenerse ne olur, yenilirse ne olur, elenir mi?

Samsunspor AEK’i yenerse ne olur, yenilirse ne olur, elenir mi?

SAMSUNSPOR AEK’İ YENERSE NE OLUR?

Samsunspor AEK’i mağlup ettiği takdirde UEFA Konferans Ligi’nde doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Samsunspor kazanırsa eleme oynayan takımların bulunduğu play-off aşamasına kalmadan üst tura çıkma hakkı elde edecek.

Samsunspor AEK’i yenerse ne olur, yenilirse ne olur, elenir mi?

SAMSUNSPOR AEK'E YENİLİRSE NE OLUR?

AEK karşılaşmasında mağlubiyet alınması durumunda Samsunspor’un liderlik ihtimali zora girecek fakat elenmeyecek. AEK’in kazanması halinde Samsunspor'un liderlik şansı son hafta Mainz 05 karşılaşmasına taşınacak.

Samsunspor AEK’i yenerse ne olur, yenilirse ne olur, elenir mi?

SAMSUNSPOR AEK BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Beraberlik halinde Samsunspor puanını 11’e yükseltecek ve avantajını büyük ölçüde koruyacak. Kırmızı-beyazlı ekip son hafta Mainz 05 karşılaşmasına liderlik ve ilk 8 hedefi için çıkacak.

Samsunspor AEK’i yenerse ne olur, yenilirse ne olur, elenir mi?

SAMSUNSPOR YENİLİRSE ELENİR Mİ?

Samsunspor’un AEK’e yenilmesi durumunda elenme durumu söz konusu olmayacak. Kırmızı-beyazlılar, yenilgi alsa bile gruptan çıkma yarışının içinde kalmaya devam edecek.

Samsunspor AEK’i yenerse ne olur, yenilirse ne olur, elenir mi?

SAMSUNSPOR AEK MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Konferans Ligi kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Önceki maçta sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka iyileşmiş durumda ve teknik direktör Thomas Reis görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

Sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 günlük hak mahrumiyeti bulunan Celil Yüksel ise maçta olmayacak.

Samsunspor AEK’i yenerse ne olur, yenilirse ne olur, elenir mi?

SAMSUNSPOR'UN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi’nin 5. haftasında Samsunspor, AEK’i 11 Aralık 2025 Perşembe günü sahasında ağırlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası