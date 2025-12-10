Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki zorlu sınavı için geri sayım başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, grubun 5. haftasında Yunanistan temsilcisi AEK’yı ağırlayarak liderliğini sürdürme hedefiyle sahaya çıkacak. Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu!

Konferans Ligi’ne fırtına gibi başlayan Samsunspor, geride kalan dört karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 10 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar AEK karşılaşmasına eksiklerine rağmen moralli bir şekilde hazırlığı sürdürüyor. Peki, Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR-AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor 11 Aralık 2025 Perşembe günü sahasında AEK ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor Avrupa maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45’te başlayacak.

SAMSUNSPOR-AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Avrupa maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Namağlup serisini sürdüren Karadeniz fırtınasının karşılaşması heyecanla bekleniyor.

SAMSUNSPOR-AEK MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, UEFA kuralları gereği maçta forma giyemeyecek. Takımda sakatlıkları nedeniyle Breidablik mücadelesinde yer almayan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka ise iyileşti. Teknik direktör Thomas Reis’in görev vermesi halinde üç oyuncu da AEK karşısında sahada olabilecek.

Öte yandan sakatlığı süren Afonso Sousa ile bahis soruşturması nedeniyle 45 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, kritik mücadelede takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

