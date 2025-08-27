Çelik Kubbe dünya basınında! "Düşmanlara korku salacak" vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin entegre hava savunma sistemi “Çelik Kubbe”yi resmen hizmete açtı.

Erdoğan, bu sistemi ülke ve savunma sanayisi için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

İngiltere merkezli The Independent, Çelik Kubbe'yi manşetlerine taşıdı.

Haberde, Erdoğan'ın Aselsan’ın Ankara tesislerinde düzenlenen etkinlikte, “Bu sistemler Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Hava savunmasında sevgili Türkiye’miz için yeni bir döneme giriyoruz” sözlerine yer verildi.

İsrail merkezli Ynet haber sitesi ise, Erdoğan'ın projenin son aşamasının 460 milyon dolar değerinde 47 araçtan oluştuğunu ve bu araçların "dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku vereceğini" sözlerine vurgu yaptı.

İsrailli medya ayrıca, Türkiye'nin silah konusunda kendi kendine yeterli hale gelmek için savunma sanayisine büyük yatırımlar yaptığını yazdı.

İsrail merkezli bir başka haber sitesi i24news de Erdoğan'ın konuşmasına geniş yer verdi.

i24News, manşetinde Erdoğan'ın, "Bu yatırım Türkiye'yi savunma sistemlerinde sadece bölgesel bir oyuncu değil, küresel bir oyuncu haline getirecek" sözlerine vurgu yaptı.

BAE merkezli haber sitesi "The National", "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "dostlara güven, düşmanlara korku" vereceğini söylediği yeni Çelik Kubbe hava savunma sistemini sergiledi" ifadeleriyle bir haber yayımladı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

460 milyon dolarlık sistem, gelen uçakları, insansız hava araçlarını ve füzeleri vurmak üzere tasarlandı. Sistem Çarşamba günü savunma devi Aselsan'ın genel merkezinde Türk ordusuna teslim edildi.

"Bu sistem Türkiye'nin hava savunmasında büyük bir fark oluşturacak. Bu Türkiye için bir dönüm noktasıdır," dedi Sayın Erdoğan törende. Erdoğan, adı İsrail'in ünlü Demir Kubbe'sini hatırlatan Çelik Kubbe'nin Türk şirketleri tarafından inşa edilmesini bir başarı olarak selamladı.

Erdoğan, "Kendi radar ve hava savunma sistemini geliştiremeyen hiçbir ülke, özellikle bölgemizdeki mevcut güvenlik sorunları karşısında geleceğe güvenle bakamaz" dedi.