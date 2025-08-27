Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çelik Kubbe' için tarihi mesaj: Artık farklı bir klasmana çıkacağız

ASELSAN, Çelik Kubbe’ye güç katacak yeni teslimatlarını Gölbaşı Teknoloji Üssü’nde yapıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende, Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli de atılacak. Çelik Kubbe

Savunma sanayisinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi bir konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

ASELSAN açısından bu tarihi günde sadece bir şirketin değil bir milletin bağımsızlık yolculuğunun, alın terinin, azminin ve kararlılığının yeni bir safhasına hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Ağustos ayı milletimiz için özel bir ay. Malazgirt, Çaldıran, Mohaç ve Büyük Taarruz gibi kaderimizi tayin eden nice önemli zaferi bu ayda kazandık.

ASELSAN'ın 50. yılında milletimizin göz bebeği bu şirketin, gelecek 50 yılındaki projelere öncelik etmenin bahtiyarlığı içindeyim.

Şirketimiz bünyesinde emek veren, ter döken, yöneticisinden mühendisine ASELSAN ailesinin her bir ferdini kutluyor, ülkem ve milletim adına her birine teşekkür ediyorum.

Silahlı Kuvvetlerimize güç katacak ve Savunma Sanayimizin bambaşka bir seviyeye taşıyacak 3 değerli hamleyi birlikte yapıyoruz bunların ilki Çelik Kubbe'dir.

Silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katacak ve başka bir seviyeye taşıyacak hamlelerimizi gerçekleştiriyoruz. Çelik Kubbemiz envantere giriyor, ASELSAN yeni tesislerine kavuşuyor.

Kendi radarını, hava savunma sistemini, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke açık ve net söylüyorum mevcut güvenlik sınamaları karşısında bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz.

Gök kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz.

"MENÜDE DEĞİL MASADA OLACAĞIZ"

460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku verecek Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kendi savunma sistemini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi savunma kabiliyetlerimizdir.

Salona gelmeden önce sistemleri yerinde inceledim. Adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin ferdi olarak kıvanç duydum. 3 adet Hisar orta menzilli hava savunma sistemi ve 21 araç orta menzilde güçlendirecek. Korkut Hava Sistemi sahada gözümüz kulağımız olacak. Bu adımlar ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Burada durmayacak, yeni yetenekler geliştirecek ve envantere gireceğiz. Çelik Kubbe ile farklı bir klasmana çıkacağız. Aselsan'ın Çelik Kubbe'de kritik bir rolü var. Sahada anlık çalışmayı sağlayacak yapay zeka destekli komuta sistemini Aselsan hazırlıyor. Sahadaki yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecek.

Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünleri yüksek adetlerde üretmemiz şart. Son dönemde şirketlerimizin buna verdikleri önemi memnuniyetle takip ediyorum.

Bugün açacağımız 14 tesisle üretim kapasitemizi artırıyoruz. Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye yeni çalışma alanları açacaktır. Bunların da hayırlı olmasını dilerim.

ASELSAN'A 6500 DÖNÜMLÜK ALAN TAHSİS EDİLDİ

Bugün ayrıca geleceğimizi inşa edecek dev yatırımın temelini atıyoruz. Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırımla son dönemin en büyük yatırımlarından birisi olacak. Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yaptığı en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Aselsan savunma sanayiimizin kalbi durumunda olduğu için tüm sektör için kritik bir eşik olacaktır. Gölbaşı Yerleşkesi 800 dönümlük bir alan. En az 30 senelik plan yapacak bir alana kavuştuklarını söylediler. Bugün bu yerleşkenin tamamı dolmuş durumda. Biz de ilgili kurumlarımızla yeni yerleşke için temelleri attık. 900 futbol sahasından büyük, 6500 dönümlük alanı Aselsan'a tahsis ettik. Dikkat edin laf üretmiyoruz, icraat yapıyoruz. Bu yerleşkenin iki katından daha büyük bir alandan bahsediyorum. Oğulbey Teknoloji Üssü bölgenin en ileri teknoloji merkezlerinden biri olacaktır. Bu tesis Aselsan'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla artıracaktır. Yoğun bir gayretle 2026'ın ortasında ilk tesisi devreye alacağız. Bu tesis betonla demirle yapılacak bir iş değil. Bu iş teknolojiyle üretimle ilgili bir iş. Bu tesis gençlerimizin hayallerini yaşayabilecekleri bir ortam sunacak.

ASELSAN 'TARİHİ GÜN' DİYEREK DUYURDU

Öte yandan, ASELSAN da sosyal medya hesabından yaptığı "Büyük gün 27 Ağustos" paylaşımıyla merak uyandırdı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN "ÇELİK KUBBE" PAYLAŞIMI

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, köklü devlet geleneğinden aldığı ilhamla savunma sanayisinde tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdiği belirtildi.

Bir zamanlar dışa bağımlı olunan alanlarda bugün kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada