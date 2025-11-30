Arlanmayan ve ‘arınamayan’ CHP…

Eski tüfek CHP’lileri, Baykal sonrası olanlardan ötürü, “Partinize sahip çıkın, bunun sonu iyi değil” diye o kadar uyardık.

Dikkate almadılar tabii; FETÖ desteğiyle Erdoğan’ı devirmek, HDP desteğiyle seçimi kazanmak, ülkenin geleceğinden daha önemliydi onlar için.

Kemal Kılıçdaroğlu ise İngiltere’den, okyanus ötesinden gelen gücün verdiği cesaretle kendini yıkılmaz, sarsılmaz zannetti.

Oysa, kaset operasyonuyla onu oraya oturtanlar, yedeğini de kendi elleriyle yanına yerleştirmişti.

Hakkını yemeyelim; Kılıçdaroğlu’nun tek iyi yanı vardı, para-pula meyletmedi…

Ancak, Ekrem İmamoğlu’nu Beylikdüzü Belediye Başkanlığına taşıyan da, 5 yıl boyunca orada yaptıklarını bile bile İBB adayı yapan da, para kulelerini göre göre 2024’de tekrar aday gösteren de kendisiydi.

Tıpkı “çalmaz-çırpmaz” dediğimiz Bülent Ecevit’in, milyar dolarları götüren yardımcılarına göz yumması gibi bir durumdu.

Ne zaman ki İmamoğlu, SİSTEM’e akıttığı büyük paralarla partisini satın aldı, Kılıçdaroğlu uyandı!

Uyandı, ama iş işten geçti.

***

Bugün Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü diye bir yapı ortaya çıkmış, bu örgütün yaptığı vurgunun en azından -ispatlanabilir- boyutu ve casusluk gibi kirli bağlantıları iddianameye girmişse, bunu daha çok CHP içinde olan biteni çok iyi bilen Kılıçdaroğlu ekibine borçluyuz.

Keşke o ihbarları kendi koltukları gittiği için değil de, gerçekten ülkemizi ve vatandaşımızı düşündükleri için çok daha önce yapsalardı…

“Kol kırılır, yen içinde kalır” diye diye bakın CHP ne hâle geldi?

Ülkenin giden yüz milyarlarına mı yanarsın, İstanbul gibi koca koca şehirlerimizin içine düştüğü duruma mı, yabancı istihbarat servislerine aktarılan kişisel verilerimize mi?

***

İmamoğlu’nun, CHP delegelerine kimi pavyon önlerinde dağıttığı paralarla satın aldığı CHP yönetimine Özgür Özel’i vekâleten oturttuğunu cümle âlem anladı artık.

Bu kadar şey ortaya saçıldıktan sonra, Kemal Bey bekliyordu ki Özgür Özel de utanma pazarı bir şeyler yapsın, yapamıyorsa da kenara çekilsin.

Hesaba katmadığı şey, Özgür Özel aksi yönde en ufak bir adım atsa, İmamoğlu’nun Özel’e neler yapabileceği olsa gerek…

Böylesine büyük büyük paralar fütursuzca ‘SİSTEM’e aktarılırken, kendisi de oradan akan paralarla koltuğa oturtuluyorken, Özgür Özel SİSTEM’in dışında mıdır sizce?

Özel’e vekâlet verilirken, kendisinin hiç kıpırdayamayacak hâle getirilmesi, şayet bir yamuk yaparsa başına neler getirileceği düşünülmemiş midir?

Hele ki işin içinde CIA’ya, MI6’ya, BND’ye çalışan aparat danışmanlar varsa!

***

Devrildiği kurultayda dönen dolaplardan dolayı ‘mutlak butlan’ kararı çıkmayınca hayal kırıklığı yaşayan Kılıçdaroğlu, Özel’in bu karara tedbir olarak gittiği 39. kurultay öncesi “arınma” çağrısı yaptı.

Aynı şekilde Kemal Bey’e yakın milletvekilleri de ortak bir mektupla bu çağrıyı yeniledi.

Ancak Özgür Özel, kurultay konuşmasında, partiyi rüşvete, yolsuzluğa karışanlardan değil de, kendisine bu çağrıyı yapanlardan kurtaracağını alenen ilan etti.

Ayrıca, İmamoğlu’nun isteği (yahut talimatı) üzerine Başkanlık Ofisi parti tüzüğüne girdi.

Yani, daha iki yıl öncesine kadar parlamenter sisteme dönüşten bahseden CHP, resmî olarak Başkanlık Sistemi Ofisi kurmuş oldu.

Bu ofiste bazı Parti Meclisi üyeleri gölge bakan olarak görev yapacakmış, bunlar partiye politika üretecekmiş falan filan…

Netice şu;

Kılıçdaroğlu ve ekibi, CHP içinde dönen pislikleri ne kadar ortaya dökerse döksün, değişen hiçbir şey olmadı.

Beklendi ki en azından Özgür Özel mahcup olsun, İmamoğlu tasallutundan kurtulsun ve partiyi artık aday olma ihtimali neredeyse kalmayan İmamoğlu’nun elinden kurtarıp kendi liderliğini oturtsun…

Bu da olmadı.

Olmaz, çünkü iddia o ki, böyle bir adımda başına gelecekleri bilir!

***

O şey nedir, az-çok tahminlerimiz var…

Zaten -iddianamede de geçtiği şekilde- kurultayda dönen dolapları biliyoruz. Bunun dışında bir şey olup olmadığını net olarak bilmiyoruz elbette.

Esas soru şu; bu tablo değişmeyecekse CHP’nin akibeti ne olacak?

İmamoğlu’nun, daha İBB Başkanı iken kimlerle iş tuttuğu, kimlere çalıştığı ve amacına ulaşmak için nasıl hiçbir sınırının bulunmadığı ortaya çıkmışken…

Kendisine bu kadar sadakatle bağlı Özgür Özel’in ve suç örgütü lideri İmamoğlu’nun tasallutundaki CHP’nin, ülke için oluşturduğu tehdit nasıl bertaraf edilecek?

***

Kılıçdaroğlu ve eski CHP’liler artık partilerinden umudu keser mi, yeni bir parti kurarlar mı, orasını bilemem…

Gördüğüm tek şey var ki, CHP’nin hâlihazırdaki durumu ülke için büyük risk.

Belli ki CHP kendi kendine arınamayacak.

Bundan sonra gözümüz kulağımız 38. Olağan Kurultay’da “Para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 12 sanıklı davada ve İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne ilişkin dosyanın gönderildiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında olacak.

