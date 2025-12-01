İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona 1-1 berabere kaldı ve ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Arda Güler'in forma giydiği maçta Real Madrid, deplasmanda Girona ile karşılaştı.

EKİPLER BİRER PUANLA AYRILDI

Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Girona'nın golünü 45. dakikada Azzedine Ounahi kaydetti. Real Madrid'e puanı getiren golü ise 67. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe attı.

ARDA 45 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

ZİRVEYİ BARCELONA'YA KAPTIRDI

Bu sonuçla üst üste üçüncü beraberliğini alan Real Madrid'in ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 33 puanla ikinci sıraya geriledi. Girona ise puanı ise 12'ye yükseltti.

Real Madrid, LaLiga'nın 15. haftasında Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Girona ise Elche'ye konuk olacak.

Editör:EMRAH TAŞÇI

