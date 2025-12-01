ABD Başkanı Trump, Florida görüşmelerinin ardından Ukrayna-Rusya anlaşması için 'iyi bir şans' olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Umerov, Florida’daki barış planı görüşmelerinin son derece verimli geçtiğini, sürecin Moskova temaslarıyla devam edeceğini ve hedefin sadece savaşı bitirmek değil Ukrayna’yı kalıcı olarak güvence altına almak olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Florida görüşmelerinin ardından Ukrayna-Rusya anlaşması için 'iyi bir şans' olduğunu söyledi.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD'nin Florida eyaletindeki Hallandale Beach'teki Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen barış planı görüşmeleri sonrasında açıklamalarda bulundu.

"VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"

Cenevre'deki görüşmeler ile bu haftaki gelişmeler üzerine inşa edilen son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini duyuran Rubio, şu ifadeleri kullandı:

Bu sabah da söylediğim üzere, burada hedefimiz savaşı bitirmek fakat mesele sadece savaşı bitirmek değil. Sadece savaşı durdurmak değil, aynı zamanda Ukrayna'yı bir daha asla işgalle karşılaşmayacak şekilde kalıcı olarak güvende kılmak istiyoruz. Aynı derecede önemli şekilde Ukrayna'nın gerçek bir refah dönemine girmesini arzuluyoruz. Ukrayna halkının bu savaştan sadece ülkelerini yeniden inşa ederek değil, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü ve müreffeh olacak şekilde inşa ederek çıkmasını istiyoruz.

"BU HAFTA SAYIN WİTKOFF, MOSKOVA'YA GİTTİĞİNDE SÜREÇ DEVAM EDECEK"

Rubio, "Hafta boyunca yaptığımız temaslarda bunu ilerlettik ve bugün bunların üzerine ilaveler yaptık. Ancak daha yapılacak çok iş var. Bu hassas ve karmaşık bir süreç. Pek çok değişken unsur var ve elbette denklemin bir parçası olması gereken bir taraf daha var. Bu hafta ilerleyen günlerde Sayın Witkoff, Moskova'ya gittiğinde süreç devam edecek. Bununla birlikte Rus tarafıyla çeşitli seviyelerde temas halindeyiz ve onların görüşlerini de oldukça iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAPILACAK ÇOK İŞ VAR ANCAK BUGÜN YİNE SON DERECE VERİMLİ VE FAYDALI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Rubio, "Yapılacak çok iş var ancak bugün yine son derece verimli ve faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. İlave ilerlemeler kaydedildi. Sürecin ne kadar zor olduğunun bilincindeyiz ama özellikle kaydedilen ilerleme ile birlikte iyimseriz. Burada paylaşılan bir vizyon oluştuğunu düşünüyorum. Savaşı bitirmek tabii ki çok önemli ama bu sadece savaşı bitirmekle ilgili değil. Bu Ukrayna'nın geleceğini güvence altına almakla ilgili. Umuyoruz ki bu gelecek, Ukrayna'nın şimdiye kadar sahip olduğundan daha müreffeh bir gelecek olacak" dedi.

Trump'tan ABD'deki Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri açıklaması! "Barış için iyi bir şans"

"UKRAYNA'NIN GELECEĞİNİ KONUŞTUK"

Umerov ise açıklamasında, "ABD halkına, yönetimine, ABD Dışişleri Bakanı'na, Steve Witkoff'a ve Jared Kushner'a bizimle yürüttükleri olağanüstü çalışmalar nedeniyle minnettar olduğumuzu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Amacımız güçlü ve müreffeh bir Ukrayna'dır. Burada Ukrayna'nın geleceğini konuştuk. Ukrayna ve Ukrayna halkı için önemli olan tüm meseleleri ele aldık. ABD son derece destekleyiciydi. Cenevre'de zaten başarılı bir toplantı yapmıştık ve bugün bu başarıyı devam ettirdik. Bu toplantı da çok verimli ve çok başarılı geçit. İlerleyen aşamalarda sizi bilgilendirmeye devam etmeyi umuyoruz" dedi.

