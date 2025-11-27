Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, taraflar arasında ateşkesi sağlama çalışmaları da devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ve ABD heyetlerinin, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan barış planını ele almak üzere bu hafta sonu bir araya geleceklerini açıkladı.

ABD VE UKRAYNA HEYETLERİ BİR ARAYA GELİYOR

Zelenskiy, "Ekibimiz, ABD’li temsilcilerle birlikte bu hafta sonunda bir araya gelerek Cenevre'deki görüşmelerin sonucunda ortaya çıkan konuları, bizi barış ve güvenlik garantilerine yaklaştıracak adımları ele almaya devam edecek. Heyetler arasında bir toplantı yapılacak. Ukrayna heyeti iyi hazırlanacak ve anlamlı çalışmalara odaklanacak" dedi.

Zelenskiy, her iki heyetin ve kendisinin de katılacağı daha fazla görüşme olacağını söyledi ancak ayrıntıları vermedi. Zelenskiy, ABD-Ukrayna görüşmesinin nerede olacağını açıklamadı.

ABD Başkanı Trump

TRUMP 'ANLAŞMA YAKIN' DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada, "Artık bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna krizinin daha kolay hallolabileceğini düşündüğünü ancak Başkan olup süreçle ilgilenmeye başladıktan sonra bu savaşın düşündüğünden daha karmaşık olduğunu anlatan Trump, "Ancak bir yıldan kısa bir sürede ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"KISA BİR SÜREDE İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Trump'ın 28 maddelik Ukrayna'da barış planı ile ilgili son durumu değerlendirmişti.

Leavitt, "Geçtiğimiz hafta boyunca ABD, Ukrayna ve Rusya'yı masaya oturtarak barış anlaşması yolunda büyük ilerleme kaydetti. Halen çözülmesi gereken birkaç hassas, ancak aşılabilir ayrıntı var. Bunlar da Ukrayna, Rusya ve ABD arasında daha fazla görüşme gerektirecek" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Cenevre'deki müzakerelerin olumlu geçmesinin ardından Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için Başkan Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları durdurma yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini belirterek "Ancak bu girişimler sorunların temel nedenlerini çözmedi" demişti.

BATIKAN ALTAŞ

