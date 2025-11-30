Türkiye Gazetesi
Taraftarlar stadyumu yaktı, oyuncular sahadan kaçtı: Maç tatil edildi
Hollanda Ligi'nde Johan Cruyff Arena'daki maçta Groningen'i ağırlayan Ajax'ta taraftarlar, meşale ve havai fişeklerle adeta stadyumu yaktı. Takımlar soyunma odasına koşarak giderken mücadele tatil edildi.
Hollanda Ligi'nde Ajax ile Groningen'in karşılaştığı maç, sahaya meşale ve havai fişek atılması nedeniyle tatil edildi.
STADYUMDA DUMANLAR YÜKSELDİ
Johan Cruyff Arena'da Ajax taraftarları, 'Hooligans' grubunun tanınan ismi Tum’u anmak için onlarca meşale yakıp sahaya doğru havai fişek patlattı. Onlarca meşalenin aynı anda yakılmasının ardından stadyumda dumanlar yükselmeye başladı.
HAKEM VE OYUNCULAR SAHADAN KAÇTI
Hakem oyunu durdurdu ve yardımcılarıyla birlikte koşarak soyunma odasına gitti. İki takım futbolcuları da koşarak soyunma odasına giderken maç uzun süre durdu.
MAÇ ERTELENDİ
Ajax - Groningen maçı, taraftarların sahaya tekrar havai fişek atması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
