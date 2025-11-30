İsveç Birinci Futbol Ligi'nde play-off maçında takımları küme düşen Norrköping taraftarları, sahaya yakıcı maddeyle zarar verdi. Tribünlerin boşaltılması nedeniyle yaklaşık 4 saat sonra 0-0 sona eren maçın ardından Norrköping, 15 yıl sonra bir alt lige düştü.

İsveç Birinci Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) oynanan play-off maçında takımları küme düşen Norrköping taraftarları, suni çim zemine yakıcı maddeyle zarar verdi.

TARAFLARIN TAŞKINLIĞI DAMGA VURDU

İsveç Ligi'nde Norrköping'in ligden düşmemek, Örgryte'nin ise Allsvenskan'a çıkmak için karşı karşıya geldiği play-off maçına taraftarların taşkınlığı damga vurdu.

İlk maçı 3-0 kaybeden Norrköping'in sahasında oynanan rövanş mücadelesinde, takımlarının küme düşmesine tepki gösteren ev sahibi ekibin taraftarları 85. dakikada suni çim zemine yanıcı madde atmaya başladı.

MAÇ 4 SAAT SONRA TAMAMLANDI

Takımların soyunma odasına gitmesi ve tribünlerin boşaltılması nedeniyle yaklaşık 4 saat sonra 0-0 sona eren maçın ardından Örgryte, 2009'dan bu yana ilk kez Allsvenskan'a yükselme başarısını gösterdi. Norrköping ise 15 yıl sonra bir alt lige düştü.

