Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Benfica, 89. dakikasına 1-0 geride girdiği maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak Nacional deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Müsabakada olay hareketler sergileyen Jose Mourinho, kararlarını beğenmediği hakeme dil çıkardı, zaman geçirmek adına topu rakipten kaçırdı.

Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Teknik Direktör Jose Mourniho'nun çalıştırdığı Benfica, Nacional deplasmanına konuk oldu.

Estádio da Madeira'da oynanan maçta Benfica, 1-0'dan geri dönerek karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

BENFICA SON ANLARDA GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi Nacional, 60. dakikada Jesus Ramirez'in attığı golle Benfica karşısında 1-0 öne geçti. Benfica, 89. dakikada Gianluca Prestianni ve 90+5. dakikada Vangelis Pavlidis'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BENFICA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetle 28 puana yükselen Benfica, bir maç eksiği bulunan lider Porto'nun üç puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Nacional ise 12 puanda kaldı.

Benfica, Portekiz Ligi'nin bir sonraki haftasında Sporting'i konuk edecek. Nacional ise Alverca deplasmanına gidecek.

HAKEME DİL ÇIKARDI

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçta kararlarını beğenmediği orta hakem Iancu Vasilica'ya dilini çıkararak kendine has üslubuyla tepki gösterdi.

TOPU YEDEK KULÜBESİNİN ARKASINA ATTI

Karşılaşmanın son saniyelerine önde giren Benfica'da Portekizli çalıştırıcı, olay bir harekete daha imza attı.

Jose Mourinho, zaman geçirmek için taca çıkan topu yedek kulübesinin arkasına attı. Rakip takım yedek kulübesi ise deneyimli teknik adama tepki gösterdi.

Editör:EMRAH TAŞÇI

