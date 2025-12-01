ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile geçtiğimiz hafta telefonda görüştüğünü doğruladı. Trump, "görüşme nasıl geçti?" sorusuna, "Evet... İyi ya da kötü gittiğini söyleyemem. Sadece bir telefon görüşmesiydi" dedi.

ABD Başkanı Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun arasında yaşanan gerginlikler devam ederken, 29 Ekim'de The New York Times tarafından iki lidere yönelik çarpıcı bir haber yayımlandı.

"İYİ YA DA KÖTÜ DİYEMEM"

Haberde Trump'ın geçen hafta Maduro ile telefonda görüştüğü ve bir araya gelme olasılığını tartıştığı öne sürüldü.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefon görüşmesi yaptığını doğruladı.

Trump, gazeteciler tarafından "Maduro ile görüştünüz mü?" sorusuna, "Evet... İyi ya da kötü gittiğini söyleyemem. Sadece bir telefon görüşmesiydi" dedi.

Görüşme, Trump yönetiminin Maduro’yu "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Cartel del los Soles’e ilişkin kararının yürürlüğe girmesinden kısa süre önce yapıldı.

KARA OPERASYONLARI BAŞLAYACAK MI?

ABD, Venezuela’ya karşı denizde ve hava sahasında büyük bir askeri varlık oluşturdu.

Amaçları uyuşturucu kaçakçılığını önlemek olarak belirtilse de haberde Maduro’nun görevden alınmasını sağlamak için gerektiğinde güç kullanmak istedikleri de belirtildi.

Trump yönetimi, Venezuela’da askeri seçenekler, hava ve deniz saldırıları ve gizli operasyon planları da dahil olmak üzere geniş bir strateji yürütüyor.

Trump, doğrudan görüşmeler ile askeri tehditleri paralel yürütme eğiliminde ve son olarak kara operasyonlarının da başlayacağını duyurdu.

Görüşmeler, şiddet kullanımını azaltacak bir "çıkış yolu" oluşturma çabası olarak değerlendirilebilir; ancak yönetim, Maduro’nun görevden ayrılmasını hedeflemeye devam ediyor.

