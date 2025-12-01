Fiorentina'da forma giyen Boşnak yıldız Edin Dzeko, Serie A'da Atalanta yenilgisinin ardından taraftarlarının olduğu tribüne giderek megafonla konuşma yaptı. Ligde henüz galibiyet alamayan Fiorentina'da taraftarlar, futbolculara tepki gösterirken deneyimli futbolcu sakinleştirmeye çalıştı.

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Atalanta'ya 2-0 mağlup olan Fiorentina, tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaparken taraftarlar isyan bayrağını çekti.

TARAFTARLARIN SABRI TAŞTI

Serie A'da çıktığı 13 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen İtalyan ekibi, 6 puanla ligde 19. sıraya geriledi. Konferans Ligi'nde de beklenen sonuçları alamayan Fiorentina'da taraftarlar isyan etti. Deplasman tribününde yer alan taraftarlar, Bergamo'da oynanan maçın ardından oyunculara tepki gösterdi.

ELİNE MEGAFONU ALIP ÇAĞRI YAPTI

Takımın en tecrübeli ismi olan Edin Dzeko, eline megafon alarak Fiorentinalı taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. 39 yaşındaki futbolcu, taraftarlara sakinleşmeleri yönünde çağrıda bulunsa da birkaç kez susturuldu.

"SİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Elinde megafonla tribünlere seslenen Dzeko, "Size ihtiyacımız var. Ayakta kalabilmek için birlik olmamız lazım" dedi. Edin Dzeko'ya kaptan Luca Ranieri ve Rolando Mandragora da destek olmak amacıyla tribüne giderek eşlik etti.

Editör:EMRAH TAŞÇI

