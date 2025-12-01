Anadolu Ajansı
Bursa’da doğa yürüyüşü kabusa döndü: 16 yaşındaki Şahin öldü, arkadaşı hastanede
Bursa'da 16 yaşındaki iki genç, yürüyüş yaptıkları ormanlık alanda düşüp mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan gençlerden Şahin Ö. hayatını kaybetti, Alperen N'nin ise tedavisi sürüyor.
Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Balaban Mahallesi'ndeki Kanlı Göl mevkisinde yaşandı. 16 yaşındaki Şahin Ö. ve aynı yaştaki Alperen N. bölgede yürüyüşe çıktı.
Yürüyüş yaptıkları sırada düşen iki arkadaş, bölgede mahsur kaldı.
BÖLGEDE YÜRÜYÜŞE ÇIKANLAR FARK ETTİ
Bölgede yürüyüş yapan diğer vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, JAK, UMKE, ANDA, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇLERDEN BİRİ ÖLDÜ
Arama kurtarma ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan iki arkadaş, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şahin Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Alperen N'nin tedavisi ise sürüyor.
