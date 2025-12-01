Ordu'da tepki çeken olay! Kur’an-ı Kerim sayfaları yola saçıldı
İşte haber için güçlü ve kısa bir spot önerisi: **Spot:** Ordu’da yol kenarında bulunan Kur’an-ı Kerim sayfalarının, geri dönüşüm aracından dikkatsizlik sonucu savrulduğu belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Ordu'da yol kenarına savrulan Kur'an-ı Kerim sayfalarının geri dönüşüm aracı kaynaklı dikkatsizlik sonucu olduğu belirlenerek, olayla ilgili iki şüpheli yakalandı ve adli tahkikat başlatıldı.
- Ordu'da yol kenarına Kur'an-ı Kerim sayfaları savrulduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.
- Yapılan incelemede sayfaların, geri dönüşüm malzemesi taşıyan bir araçtan dikkatsizlik sonucu yola savrulduğu tespit edildi.
- Yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplanan sayfaların ardından olayla ilgili iki şüpheli yakalandı.
- Şüpheliler, taşıma sırasında gerekli özeni göstermediklerini belirtirken, adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.
Ordu’da 29 Kasım’da sosyal medyada gündeme gelen, Kur’an-ı Kerim sayfalarının yol kenarına düştüğü iddiaları üzerine ekipler hızlıca harekete geçti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yapılan inceleme ve güvenlik kamerası kayıtları sonucunda, Kur’an-ı Kerim ve meal sayfalarının geri dönüşüm malzemesi taşıyan bir araçtan sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yola savrulduğu belirlendi.
YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR TOPLADI
Açıklamada sayfaların, olayın ardından yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplandığı belirlendiği kaydedildi.
İKİ KİŞİ YAKALANDI
Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandığına dikkat çekilen açıklamada, şahısların ifadelerinde taşıma sırasında gerekli özeni göstermedikleri için olayın yaşandığını söyledikleri ifade edilirken, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.