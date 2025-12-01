İşte haber için güçlü ve kısa bir spot önerisi: **Spot:** Ordu’da yol kenarında bulunan Kur’an-ı Kerim sayfalarının, geri dönüşüm aracından dikkatsizlik sonucu savrulduğu belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu’da 29 Kasım’da sosyal medyada gündeme gelen, Kur’an-ı Kerim sayfalarının yol kenarına düştüğü iddiaları üzerine ekipler hızlıca harekete geçti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yapılan inceleme ve güvenlik kamerası kayıtları sonucunda, Kur’an-ı Kerim ve meal sayfalarının geri dönüşüm malzemesi taşıyan bir araçtan sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yola savrulduğu belirlendi.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR TOPLADI

Açıklamada sayfaların, olayın ardından yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplandığı belirlendiği kaydedildi.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandığına dikkat çekilen açıklamada, şahısların ifadelerinde taşıma sırasında gerekli özeni göstermedikleri için olayın yaşandığını söyledikleri ifade edilirken, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

