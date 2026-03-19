19 Mart 2026 Perşembe günü sağlık ocakları çalışma saatleri sağlık hizmeti düzeni netleşti. Bugün sağlık ocakları, hastaneler ve polikliniklerin hizmet saatlerine ilişkin uygulama belli oldu. Bu kapsamda arefe günü sağlık ocakları açık mı, saat kaça kadar merak ediliyor.

19 Mart 2026 sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma saatleri, arefe günü sağlık hizmeti alacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yarım gün resmi tatil uygulaması nedeniyle sağlık kurumlarının çalışma düzeni değişirken, poliklinik hizmetlerinin hangi saatlere kadar devam edeceği ve gün içi işleyiş merak konusu oluyor.

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR?

19 Mart 2026 tarihinde sağlık ocakları yarım gün mesai kapsamında hizmet veriyor. Sabah saatlerinde açık olan aile sağlığı merkezleri, öğle saatlerine kadar hasta kabul etmeye devam edecek.

Yarım gün resmi tatil uygulaması nedeniyle sağlık ocaklarında mesainin saat 13.00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Öğleden sonra ise aile hekimliği hizmetleri durdurulurken, vatandaşların sağlık ihtiyaçları için alternatif hizmetlere yönelmesi gerekmekte.

BUGÜN DEVLET HASTANELERİ VE POLİKLİNİKLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇA KADAR?

Devlet hastanelerinde poliklinik hizmetleri de yarım gün mesai kapsamında yürütülecek. Sabah saatlerinde muayene hizmeti verilmeye devam edilirken, öğleden sonra polikliniklerin kapalı olması bekleniyor.

Buna karşılık hastanelerin acil servisleri 7/24 kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek. Aynı şekilde nöbetçi eczaneler de öğleden sonra açık olacak.

