Bayram öncesindeki son günde mesai saatleri yarım gün olarak uygulanıyor. 19 Mart 2026 Perşembe günü kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu günün ilk yarısında hizmet verirken, öğleden sonra resmi tatil süreci başlıyor. Bu kapsamda "Bugün resmi tatil saat kaçta başlar, mesai ne zaman bitiyor" soruları araştırılıyor.

BUGÜN RESMİ TATİL SAAT KAÇTA BAŞLAR?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre bayram öncesi yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 19 Mart 2026 Perşembe günü resmi tatil uygulaması saat 13.00 itibarıyla başlayacak.

Sabah saatlerinde kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu hizmet vermeye devam ederken, öğleden sonra resmi tatil süreci devreye girecek. 13.00'ten itibaren devlet daireleri büyük ölçüde kapanırken, yalnızca zorunlu hizmetler sınırlı şekilde devam ediyor.

BUGÜN MESAİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Mesai saatleri normal başlangıç saatleriyle başladı. Kamu kurumlarında mesai genellikle 08.00 veya 09.00’da başlarken, yarım gün uygulaması nedeniyle çalışma süresi öğle saatlerine kadar devam ediyor.

Resmi uygulamaya göre mesai saat 13.00’te sona eriyor. Bankalar, noterler ve birçok kamu kurumu bu saatten sonra hizmet vermiyor. Özel sektörde ise bazı işletmeler kendi çalışma düzenine göre farklı uygulamalar yapabilir.

19 MART 2026 ÇALIŞMA SAATLERİ

19 Mart 2026 tarihinde çalışma düzeni yarım gün olarak uygulanacak. Sabah saatlerinde açık olan kamu kurumları, bankalar, noterler ve birçok işletme öğleden sonra faaliyetlerini durduruyor.

Sağlık hizmetleri, eczaneler ve güvenlik gibi kesintisiz hizmet sunması gereken alanlarda ise nöbet sistemi devreye giriyor. Bayramın ilk günü olan 20 Mart itibarıyla ise tam gün resmi tatil süreci başlayarak 3 gün boyunca devam edecek.

