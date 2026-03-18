19 Mart Perşembe arefe günü bankaların çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde işlem yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi tatil uygulaması kapsamında bankaların açık olup olmayacağı ve mesai düzeni netleşti.

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı sorusu 19 Mart 2026 arefe günü öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde banka şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankaların çalışma saatlerini ve EFT, havale işlemlerinin hangi saate kadar yapılabileceğini merak ediyor.

YARIN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı öncesi 19 Mart 2026 Perşembe günü, resmi takvime göre yarım gün tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle bankalar tamamen kapalı olmayacak ancak günün sadece ilk yarısında hizmet verecek. Sabah saatlerinde açılan banka şubeleri, öğleden sonra itibarıyla hizmet vermeyi durduracak.

Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle yalnızca bankalar değil, noterler, nüfus müdürlükleri, belediyeler ve diğer kamu kurumları da öğleden sonra kapalı olacak.

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mart bankaların çalışma saatleri

19 MART BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Bankalar 19 Mart Perşembe günü sabah saat 09:00 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Ancak yarım gün mesai uygulanacağı için şubeler genellikle 12:30 ile 13:00 saatleri arasında müşteri kabulünü sonlandıracak. Bankadan bankaya küçük farklılıklar olabileceği için işlem yapılacak şubenin saatlerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Arefe günü öğleden sonra yapılacak EFT ve havale işlemleri ise bankaların kapalı olması nedeniyle bir sonraki iş günü olan 23 Mart 2026 Pazartesi günü hesaplara geçecek. Ancak FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri, belirlenen limitler dahilinde 7/24 gerçekleştirilebiliyor.

