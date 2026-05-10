Şampiyonluk düğümünün çözüldüğü haftada alt sıralarda ise iki takım için yolun sonu geldi. Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken 33. hafta karşılaşmalarının ardından matematiksel olarak ligde kalma şansını kaybeden ekipler netleşti. Peki, hangi takımlar ligden düştü? İşte detaylar...

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun tamamlanmasına bir hafta kala alınan sonuçlar sonrası ligden düşen 2 takım belli oldu. Futbolseverler ''Hangi takımlar ligden düştü?'' sorusuna cevap ararken Süper Lig'de dün (9 Mayıs) oynanan maçların sonuçları da dikkat çekti...

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR LİGDEN DÜŞTÜ?

Trendyol Süper Lig’de sezonun bitimine bir hafta kala küme düşen iki takım netleşti. 33. hafta maçlarının ardından Fatih Karagümrük ile Kayserispor’un Süper Lig'de mücadele şansı kalmadı.

Fatih Karagümrük deplasmanda Kocaelispor’u mağlup etmesine rağmen puanını yükseltse de alt sıralardan çıkamadı, 27 puanda kaldı. Kayserispor ise Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası 27 puanla son sırada yer aldı. Artık iki takım da gelecek sezon 1. Lig’de mücadele edecek.

SÜPER LİG DÜNKÜ MAÇ SONUÇLARI (9 MAYIS)

Göztepe 2-1 Gaziantep FK

Başakşehir 3-0 Samsunspor

Konyaspor 0-3 Fenerbahçe

Galatasaray 4-2 Antalyaspor

Eyüpspor 4-0 Rizespor

Kocaelispor 0-1 Karagümrük

Gençlerbirliği 3-2 Kasımpaşa

Alanyaspor 3-1 Kayserispor

Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU?

Galatasaray Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip sezonun tamamlanmasına bir hafta kala puanını 77’ye yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray dünkü galibiyetin ardından üst üste 4. kez Süper Lig kupasını kazanmış oldu. RAMS Park’ta oynanan mücadele sonrası taraftarlar büyük sevinç yaşarken futbolcular ve teknik ekip de şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

