ABD'de Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in ülkesinin İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifa etmesi büyük ses getirmişti. Kent'in istifasının ardından ortaya atılan iddia ise çok konuşulacak cinsten.

ABD'de yayın yapan Axios'un konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, yetkililerin Joe Kent'i "bilinen bir sızıntı kaynağı" olarak nitelendirdiği ve Kent'in başkanla yapılan brifinglerden çıkarıldığı iddia edildi.

'FBI SORUŞTURUYOR' İDDİASI

Kent'in istifasından önce FBI tarafından soruşturma altına alındığı belirtilen haberde, bilgileri ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile muhafazakar bir podcast yayıncısına sızdırmasından şüphelenildiği ileri sürüldü. Haberde, FBI'ın İsrail ile İran'a ilişkin istihbaratla ilgili de Kent'i soruşturduğu savunuldu.

İDDİALARA CEVAP VERMEDİ

Haberde, Kent'in söz konusu iddialarla ilgili yorum taleplerine cevap vermediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Kent, 17 Mart'ta sosyal medya hesabından istifa mektubu paylaşmış, mektubunda, "İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemem." ifadelerini kullanarak, İran'ın ABD ulusu için yakın bir tehdit oluşturmadığı halde ülkesinin, "İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle" bu saldırıları başlattığını vurgulamıştı.

Görevi süresinde 11 defa çatışmaya katıldığını aktaran Kent, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için" ülkesinin gelecek neslini "savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemeyeceğinin" altını çizmişti.

