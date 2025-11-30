Her ziyan bir öğüttür…

“Öğrenmenin de maliyeti vardır... Önceden öğrenenler, indirimli fiyattan öğrenir; otoriteden öğrenenler, özgürlük bedeliyle öğrenir; deneyerek öğrenenler, etiket fiyatından öğrenir; hayattan öğrenenler gecikme zammıyla öğrenir; hayattan da öğrenemeyenler boşa gitmiş hayatlarıyla öğrenirler..." demiş Arthur Miller. Peki ya eşyalar? Eşya deyip geçmeyin, onlardan da çok şey öğrenebiliyor insan...

Ayakkabıdan öğrenilen; Üstündeki yük ne kadar ağırsa, o kadar çabuk ve çok yıpranırsın.

Anahtardan öğrenilen; Bir araç, bütün amaçlara hizmet etmez...

Pergelden öğrenilen; Hayata sabit bir noktadan bakarsan, dön dolaş yine aynı sonuca varırsın.

Kalemtıraştan öğrenilen; Sivrildikçe bitersin!

Tahterevalliden vura vura öğrenilen; Ne kadar yükseğe çıkarsan, yere o kadar sert çarparsın.

Gardıropta içine girilemeyen yarım düzine kıyafetten öğrenilen; O son börek dilim(ler)ini yemeyecektin.

Bisikletten öğrenilen; Bazıları, ancak birileri tepesine binince dengesini bulur.

Aynadan öğrenilen; Arkasında vakıf olduğun bir sır yoksa ayna bile cam parçasıdır yalnızca.

Perdeden öğrenilen; Görmemek için üzerini örttüğün şeyler orada durmaya devam eder...

Tükenmez kalemden öğrenilen; Bazı hatalar geri alınmaz. Hatta üzerini ne kadar karalarsan, o kadar göze batar.

Bilgisayardan öğrenilen; Kimi zaman uğraşıp durmak yerine, reset atıp sıfırdan başlamak daha iyidir.

Ekmekten öğrenilen; Yanarak katılaşırsın!..

Uzaktan kumandadan öğrenilen; Sürekli değişim can sıkıntını gidermeye yetmez. Bir şeyler anlamsız gelmeye başladığında kapatıp gidebilmelisin...

Sessiz bir odadan öğrenilen; Huzur için odanın değil, kafanın içinin sessiz olması gerekiyormuş.

Silgiden öğrenilen; Hatalarını silmeye çalıştıkça azalıyorsun...

Yay ve oktan öğrenilen; doğru olsan ok gibi yabana atarlar,

eğri olsan yay gibi; elde tutarlar…

Maddeden öğrenilen; Yapaysan, plastik gibi, neredeyse sonsuza dek kalabilirsin günümüzün yapay sisteminde. Doğalsan, tahta gibi, çürüyüp yok olmaya mecbursun bu kurulu düzende...



Ninem diyor ki; Görene gün, yürüyene yol çok

Malda yalan mülk de yalan al biraz da sen oyalan



