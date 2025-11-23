Türkiye Gazetesi E-Gazete
Notlar…

Halime Gürbüz
Halime Gürbüz halime.gurbuz@tg.com.tr
Süte şu karıştı, sonra söze yalan, mideye haram...
İşte orada bozuldu insan.
Neşet Ertaş

***
Her insanın, seni farklı bir şekilde tanıması çok ilginç değil mi?
Birine göre sessizsin, birine göre delisin...
Birine göre sıcak, birine göre uzak...
Hepsi doğru, çünkü; kim olduğun, kiminle olduğuna göre değişiyor.
***
Cahilsin; okur, öğrenirsin. Gerisin; ilerlersin. Adam yok; yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok; kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır.
Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur!.
***
Tıp ne kadar gelişirse gelişsin ar damarındaki çatlağı tedavi edemez…
***
Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar ...
***
Dans ederken seyirciye odaklanırsanız, adımlarınız karışır düşersiniz. Yaşarken de öyle…
***
İnsanlar bir acının içinden geçerken nasihat ya da teselli değil, refakat isterler.
***
Güzel konuşmak sanattır, doğruyu söylemek ise erdem.
***
Bir yerlere varmak için önce kendine uğramalı insan. Çünkü insanın gideceği bütün yollar, kendinden geçer…
***
Konuşmayı öğrenmek en fazla iki yıl sürerken, sessiz kalabilmeyi öğrenmek 60 yıla yakın sürüyor…
***
Yürüyen üç aptal, oturan üç bilgeden daha çok yol alır.
**
İnsan bazen ne bu deveyi güdebilir, ne bu diyardan gidebilir; çölün ortasında bağdaş kurmuş oturup bekleyebilir.
***
Tokgözlülük doğal zenginliktir, lüks ise yapay yoksulluk.
***
En güçlüler, nazik davranır.
En akıllılar, sessiz kalır.
En varlıklılar, basit yaşar.
En mutlular, özelini gizler.
Gerçek güç, kendini ispatlamaya gerek duymaz…
***
Kimi değer görmeyi hak eder,
Kimi de gördüğü değeri yok eder,
Hayat işte...

Ninem diyor ki; Söyleyenden dinleyen arif gerek


