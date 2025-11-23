Süte şu karıştı, sonra söze yalan, mideye haram...

İşte orada bozuldu insan.

Neşet Ertaş



***

Her insanın, seni farklı bir şekilde tanıması çok ilginç değil mi?

Birine göre sessizsin, birine göre delisin...

Birine göre sıcak, birine göre uzak...

Hepsi doğru, çünkü; kim olduğun, kiminle olduğuna göre değişiyor.

***

Cahilsin; okur, öğrenirsin. Gerisin; ilerlersin. Adam yok; yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok; kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır.

Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur!.

***

Tıp ne kadar gelişirse gelişsin ar damarındaki çatlağı tedavi edemez…

***

Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar ...

***

Dans ederken seyirciye odaklanırsanız, adımlarınız karışır düşersiniz. Yaşarken de öyle…

***

İnsanlar bir acının içinden geçerken nasihat ya da teselli değil, refakat isterler.

***

Güzel konuşmak sanattır, doğruyu söylemek ise erdem.

***

Bir yerlere varmak için önce kendine uğramalı insan. Çünkü insanın gideceği bütün yollar, kendinden geçer…

***

Konuşmayı öğrenmek en fazla iki yıl sürerken, sessiz kalabilmeyi öğrenmek 60 yıla yakın sürüyor…

***

Yürüyen üç aptal, oturan üç bilgeden daha çok yol alır.

**

İnsan bazen ne bu deveyi güdebilir, ne bu diyardan gidebilir; çölün ortasında bağdaş kurmuş oturup bekleyebilir.

***

Tokgözlülük doğal zenginliktir, lüks ise yapay yoksulluk.

***

En güçlüler, nazik davranır.

En akıllılar, sessiz kalır.

En varlıklılar, basit yaşar.

En mutlular, özelini gizler.

Gerçek güç, kendini ispatlamaya gerek duymaz…

***

Kimi değer görmeyi hak eder,

Kimi de gördüğü değeri yok eder,

Hayat işte...



Ninem diyor ki; Söyleyenden dinleyen arif gerek



