Hitabet, özel bir yetenek, bir sanat. Ama hazırcevaplık apayrı bir sanat…

Hastalıktan ötürü gözleri kapanmış bir adam, halk şairi Seyrânî’ye:

“Bende dünyayı görecek göz mü kaldı” diye şikâyette bulununca, söz eri Seyrânî:

“Hiç üzülme dostum” demiş. “Zaten dünyada da bakılacak surat kalmadı…”

***

Mevlâna hazretleri talebelerinin biriyle yürürken, yol kenarında birkaç köpeğin sarmaş dolaş uyuduklarını görür.

Yanındaki talebesi:

- Güzel bir kardeşlik örneği, der. Keşke insanlar da bundan ibret alsa.

Mevlâna, tebessüm ederek karşılık verir:

- Aralarına bir kemik atıver de gör kardeşliklerini!..

***

Tanıdıklardan biri, yazdığı romanın müsveddelerini Neyzen Tevfik’e göstererek fikrini sorar. Neyzen, beğenmediğini ifade edince, adam:

- İyi ama siz hiç roman yazmadınız ki, der.

Neyzen Tevfik şu cevabı verir:

- Ben yumurtanın tazesini bayatını iyi anlarım. Ama bugüne kadar hiç yumurtlamadım.

***

Lokman Hekim’e:

- Hastamıza ne yedirelim, diye sorduklarında, şu cevabı vermiş:

- Acı söz yedirmeyin de ne yese olur.



***

Lafı uzatanlara ne yapmak lazım diye Farabi’ye sormuşlar, şöyle demiş; “Uzun konuşanı kısa dinlemeli…”

***

Fatih Sultan Mehmet, çocukluğunda biraz yaramazlık yapınca, babası II. Murat Han;“Ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz!” diye çıkışır. Orada bulunan ve velayet sırrıyla kalp gözü açık olan Akşemseddin hazretleri, hafifçe gülümseyerek şöyle der; “Peder ne der, kader ne der…”

***

İngiliz garson Türk müşteriye; “Çanakkale de çok askerimizi öldürdüğünüz için sizleri pek sevmeyiz.” deyince. Bizimkinden gayet soğuk kanlı şu cevabı almış; “Orada ne işiniz vardı?!”

***

İngiliz elçisi dönemin Sadrazamı Fuat Paşa’ya sorar; “Girit'i kaça verirsiniz?”

“Aldığımız fiyata.”

“Yani? “

"27yıl savaş karşılığı! Var mısınız?”



Ninem diyor ki; Laf lafı açar, laf da kutuyu açar.

