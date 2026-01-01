Galatasaray ''yıldız'' seçiyor, Fenerbahçe büyük oynuyor

Sahanın içine dönelim ve biraz da transfer yazalım. Şu kesin ki, ligin ikinci yarısında zirvede tam bir fırtına kopacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ''Vitrini zenginleştir hedef kolaylaşsın'' anlayışıyla takım yapılandırması için harıl harıl çalışıyor. Galatasaray sessiz ama odaklı ilerliyor. Orta sahaya yapılacak hamle şampiyonluk yarışında belirleyici olabilir.

Vitrini zenginleştir hedef kolaylaşsın

Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle ki; rekabetin kızıştığı amansız “Şampiyonluk yarışı”nda geri kalmak istemeyen lider Galatasaray merkezi güçlendirmek adına bütün riskleri alarak kritik orta saha hamlesinden çekinmiyor.

Ugarte olmazsa Timber

Son üç sezonu şampiyon bitiren ve bu sezon da ipi göğüslemek oeşinde olan Galatasaray'da Süper Lig'in başarılı teknik adamı Okan Buruk orta sahanın güçlendirilmesini istiyor. Sarı kırmızılı yönetime verdiği listedeki önceliği merkez orta saha transferi. Hocanın istediği PSG’den Manuel Ugarte ile yönetim çoktan temasa geçti. Alternatif olarak da Feyenoord’dan Quinten Timber gündeme aldı. Galatasaray yönetimi bu iki isim üzerine yoğunlaştı. Ancak arayış sürüyor.

Manuel Ugarte

Ne Ederson ne de Onyedika

Bir ihtimal daha var, diyeceğim ama o da zayıf ihtimal... Şöyle ki; Seria A takımı Atalanta'nın Brezilyalı orta sahası Ederson, Buruk'un listesindeki yıldızlardan. Ancak kulübü 40 milyon avro bonservis talep ediyor, yüksek maliyeti sebebiyle bu transfer imkansız görünüyor.

Diğer aday Club Brugge’un 24 yaşındaki defansif merkez orta saha oyuncusu Rafael Onyedika. Ne var ki bu da zayıf ihtimal. Çünkü, 20 milyon avro civarında teklifler alsa da, Brugge yönetimi tok satıcı rolünde ve bu futbolcunun bonservis bedelini 35 milyon avrodan aşağı çekmiyor.

Sağ bek ve orta saha rotasyonu için ise Taha Şahin ve Umut Tohumcu’nun transferi planlanıyor.

Bekleyelim, görelim... Galatasaray’ın “nokta atışı” orta saha hamlesi mi yoksa Fenerbahçe’nin “büyük yıldız operasyonu” mu daha etkili olur, bunu sahada göreceğiz.

Taha Şahin

Fenerbahçe yıldızları kovalıyor

Büyük düşünen Fenerbahçe, hem ligi kazanmak hem de Avrupa vizyonu için büyük oynuyor. Daha geniş çaplı ve iddialı transfer operasyonu yürütüyor. Hem lig hem Avrupa vizyonu için dünya yıldızlarını renklerine katmayı hedefliyor. Böylece hem savunma hem hücumda kadroya genişlik katmak çabasında.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, “Taraftarlarımız rahat olsun, gerekli transferleri yapacağız” diye süreci hızlandırmaya çalışırken; Samsunspor’dan Anthony Musaba'nın Fenerbahçe’ye katılması an meselesi. Bu arada performansı yetersiz görülen Archie Brown’ın yerine de Utrecht’ten Souffian El Karouani'ye teklif yapıldı.

Anthony Musaba

Bayern Münih’ten Leon Goretzka ve Inter’den isimler gündemde. Manchester City'den Ederson, PSG'den Milan Skriniar, Tottenham'dan Heung-Min Son ve Juventus'tan Dusan Vlahovic gibi dünya yıldızları da gündemde.