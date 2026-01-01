Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Fakirleri doyurmanın karşılığı!..

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Horasanlı biri, Habîb-i Acemî hazretlerine; "Efendim, biz hacca gidiyoruz. Dönünceye kadar, şu on bin dirhemle benim için bir ev alır mısınız?" dedi.

Ve parayı verdi.

Hazret-i Habîb de;

"Olur, alırım" dedi.

O, teşekkür edip ayrıldı.

Büyük velî düşündü ki:

"Bu parayla fakir halkı doyurayım, o kimse için de Cennette bir köşk satın alayım!"

Horasanlı geri döndü.

Hazret-i Habîb'e sordu:

“Söylediğim evi aldınız mı?"

O, cevâben;

"Evet, sana çok muhteşem bir köşk aldım" buyurdu.

Adam sevinç içinde;

“Onu bir göreyim" dedi.

Hazret-i Habîb;

"O köşk, Cennette ve yakında ona kavuşursun" dedi.

Adam sevindi...

Hazret-i Habîb'e;

“Bunun için senet yaz" dedi.

O da bir kâğıda;

"Bu, Habîb-i Acemî'nin, Rabbinden, şu Horasanlı için satın aldığı köşkün senedidir" diye yazıp verdi.

Adam onu aldı.

Ve hanımına verip;

"Ölürsem bu senedi kefenime koy" dedi.

Ve bir müddet sonra da vefât etti...

Ertesi gün, kabrin üzerinde bir “ipek” gördüler.

Rengi yeşildi.

Ve üzerinde;

"Bu, Habîb-i Acemî'nin şu kimse için aldığı köşkün berâtıdır. Allahü teâlâ, bu köşkü Horasanlıya verip, Habîb'i borcundan kurtardı" diye yazıyordu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kaydet
Türkiye’nin “Oscar Ödülleri”nde zirvede Fenerbahçe ve Toprak Razgatlıoğlu var
Türkiye’nin “Oscar Ödülleri”nde zirvede Fenerbahçe ve Toprak Razgatlıoğlu var
Kaydet
Seneler rüzgâr gibi geçip gidiyor!..
Seneler rüzgâr gibi geçip gidiyor!..
Kaydet