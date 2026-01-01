Fakirleri doyurmanın karşılığı!..

Horasanlı biri, Habîb-i Acemî hazretlerine; "Efendim, biz hacca gidiyoruz. Dönünceye kadar, şu on bin dirhemle benim için bir ev alır mısınız?" dedi.

Ve parayı verdi.

Hazret-i Habîb de;

"Olur, alırım" dedi.

O, teşekkür edip ayrıldı.

Büyük velî düşündü ki:

"Bu parayla fakir halkı doyurayım, o kimse için de Cennette bir köşk satın alayım!"

Horasanlı geri döndü.

Hazret-i Habîb'e sordu:

“Söylediğim evi aldınız mı?"

O, cevâben;

"Evet, sana çok muhteşem bir köşk aldım" buyurdu.

Adam sevinç içinde;

“Onu bir göreyim" dedi.

Hazret-i Habîb;

"O köşk, Cennette ve yakında ona kavuşursun" dedi.

Adam sevindi...

Hazret-i Habîb'e;

“Bunun için senet yaz" dedi.

O da bir kâğıda;

"Bu, Habîb-i Acemî'nin, Rabbinden, şu Horasanlı için satın aldığı köşkün senedidir" diye yazıp verdi.

Adam onu aldı.

Ve hanımına verip;

"Ölürsem bu senedi kefenime koy" dedi.

Ve bir müddet sonra da vefât etti...

Ertesi gün, kabrin üzerinde bir “ipek” gördüler.

Rengi yeşildi.

Ve üzerinde;

"Bu, Habîb-i Acemî'nin şu kimse için aldığı köşkün berâtıdır. Allahü teâlâ, bu köşkü Horasanlıya verip, Habîb'i borcundan kurtardı" diye yazıyordu.

