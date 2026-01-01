Toyota'dan ocak kampanyası! İndirim 600 bin lirayı geçti
Yeni yıla girilmesiyle araç piyasasında da hareketlilik bekleniyor. Toyota ocak fiyatlarını açıklarken, bazı modellerin liste fiyatının 600 bin lira aşağısında kampanyalı satışa sunulduğu görüldü.
2026 yılına girilmesiyle araç piyasasında büyük indirimler yapıldı.
Yeni yılla birlikte kampanya yapan markalardan olan Toyota'nın bazı modellerinde ocak ayına özel liste fiyatı üzerinden 600 bin liradan fazla indirim yapıldığı görüldü.
İşte Toyota'nın ocak ayında en fazla indirim yaptığı araçları:
Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT
Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.385.500 TL
Ocak ayı kampanyalı satış fiyatı: 2.182.500 TL
Yapılan indirim: 202.500 TL
Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.714.000 TL
Ocak ayı kampanyalı satış fiyatı: 2.379.000 TL
Yapılan indirim: 335.000 TL
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S
Tavsiye edilen liste fiyatı: 1.989.500 TL
Ocak ayı kampanyalı satış fiyatı: 1.650.000 TL
Yapılan indirim: 339.500 TL
Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT
Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.932.000 TL
Ocak ayı kampanyalı satış fiyatı: 2.555.000 TL
Yapılan indirim: 377.000 TL
Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.564.000 TL
Ocak ayı kampanyalı satış fiyatı: 2.159.500 TL
Yapılan indirim: 404.500 TL
Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT
Tavsiye edilen liste fiyatı: 3.090.000 TL
Ocak ayı kampanyalı satış fiyatı: 2.484.000 TL
Yapılan indirim: 606.000 TL