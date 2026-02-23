Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir binanın 7’nci katından düşen çocuğu, durumu fark eden apartman görevlisi kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri çocuğu ve adamı hastaneye kaldırırken, çocuğun bacağında, adamın ise kaburgasında kırık olduğu saptandı.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bulunan Petrogradskaya Caddesi üzerindeki bir binanın 7’nci katında bir çocuğun açık pencere önünde oyun oynadığı sırada camdan düştü. Bina girişinde duran Özbekistan uyruklu bina görevlisi çocuğun düştüğünü fark ederek 7’nci kattan düşen çocuğu güçlükle tuttu.

Çocuk kısa bir süre şok yaşadıktan sonra bina önüne gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında çocuğun bir bacağında kırık meydana geldiği açıklandı.

Apartman görevlisi kahramanlık hikayesi yazdı! 7. kattan düşen çocuğu böyle kurtardı

KABURGASI KIRILDI

Çocuğu kurtaran apartman görevlisi de ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan muayenelere göre apartman görevlisinin kaburgalarında kırık olduğu anlaşıldı. Sağlık durumu iyi olan apartman görevlisi Rusya’da kahraman ilan edilirken olay ülkede en çok konuşulan olay oldu.

Olaydan yara almadan kurtulan çocuğun ise otizm hastası olduğu, babasının 1 yıl önce öldüğü, annesinin ise olay sırasında çalıştığı ve çocuğunu bu nedenle evde yalnız bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

