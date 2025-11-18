Bir dirhem et bin ayıp örter...

“Kilo almışsın sen...” Bu cümle hem kg bazında hem manevi anlamda ‘ağır konuşmak’tır. ‘Ölmeden önceki son sözler’ listesine girebilir. Erkeklerde etkisi şiddetli değildir. 'Kilo almışsın’ı geç “Oğlum bu ne ayı gibi olmuşsun’ dense bile, göbeğini alttan pışpışlayıp “hakkaten yaa’ diyerek tasdik eder, problem olmaz... Lakin, ama fakat; dikkaaayt! Bir ‘kadına’ kilo almışsın dediğinizde can güvenliğiniz tehlikeye girebilir!

Bu, muhabbeti kıt, şekilci insan evlatlarının diline yapışmış bir söz öbeğidir. En çok da kadınların kadınlara yaptığı psikolojik eziyettir! Süzerler... Baştan aşağıya süzerler... Bazı hasetler... öyle ileri gidiyor ki sanırsınız aranızda kan davası var. Küçümser bakışlar eşliğinde süzmeler falan... ve ardından daan! “Kilo almışsın sen!”

Umursamayın! Bu histeri fazla kilolu ya da kilo almaktan korkan kadınların kıskançlıktan normal kilolu kadınlara saldırma şeklidir. Sinsice, muhtemelen de kadınca, kendinin de bilmediği bir şeylerin intikamını alıyordur. Bir üst seviyesi; “ay çok çökmüşsün"dür ki ona daha sonra değineceğiz…

Daha hâl hatır sormadan, görür görmez "Kilo almışsın" diyenler, maaşlı kilo hatırlatıcıları, obezite müfettişleri. Sizi gidi densizler sizi... Sana ne kardeşimm?!! Belki şişko badadiz olcam ben! Belki rahatsızım; belki böyle mutluyum ve hatta belki böyle olmaktan mutsuzum! Cebinde tartıyla dolaşıyo sanki gıcık sinsi!..

“Şişmanlamışsın”, “Kilo almışsın” benzeri negatif yorum yapıp sizi mutsuz ve huzursuz etmekten zevk alan bu tiplere; sağ ele tükürülüp kulağına "laaağğn bi bitmediniz!” narasıyla Osmanlı tokadı patlatılabilir ama gerek yok diyor daha nahif cevaplar öneriyorum;

“Şişmanlamışsın!..”

-Karakter olarak zayıflamaktan iyidir!

-Bi göz doktoruna görünmeni salık veririm.

“Kilo mu aldın?"

Sensin kilo almış, ben gaayet prenses gibiyim!

“Aa, sanki şişmanlamışsın.”

-Aynı şeyi ben de sana söyliyecektim...

“Kilo almışsııın!!"

-Bana kilo almışsın demek seni olduğundan zayıf göstermiyor hain domdom!"

-Yatırımı kendime yapıyorum!

“Çok kilo almışsın canım ya...”

-Tatlım, bu yılın modası 42 beden ve üzeri kadın. Haberin yok mu? Bu cehaletle iyi yaşıyorsun... piyyyüv...

“Ay çok kilo almışsın!”

-Hi hi, sana da alayım mı?

-Yüzüme söylemene sevindim. Sen böyle dobra ve netken etrafındakiler niye senin arkandan konuşuyor ya?! Çok şaşırdım.

“Tostoparlak olmuşsun."

-Şu dünyaya geldiysen biraz yer kaplıycağğğnnn!

“Bayaa bi kilolanmışsın!”

-Göbeğim gaz kalçam ödem, sorduk mu a kaknem!

“Çok kilo almışsın...”

-Aaa? O salaktır anlamaz diyorlardı ama bak kilo aldığımı anladın işte.

“Diyet yap bence...”

-Var ki yiyoruz a ha haayy!

-Sus! Yoksa seni de yerim!

-Öff, konuşacağına bir buçuk İskender söyle!

“Kilo almışsın, biraz dikkat et!"

-Canııım, teşekkürler daha fazlaları senin olsun?..

-Şikâyetinizi ilgili birime aktaracağız.

-Şu hayatta bir ağırlığımız olsun!..

-Yiyen de ölüy, yimiyen de ölüy…

-Kilo değil o, içim şişti; senin gibi hasetlerden!

Vee, etliyim butluyum mutluyum...





Ninem diyor ki;Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır…

