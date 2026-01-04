Efem, Emniyet Genel Müdürlüğü, modacıları, ikoncanları, çanta imalat sektörünü ve hanım kızlarımızı uyardı; "Şu dev gibi çantaları kullanmayın!" Yayınlanan resmî açıklamada; "Ne o hanım, öööyle bavul gibi çanta?! Kocaya kaçıyormuş da bohçasını dürüvermiş gibi... Zarafetten uzak, gereksiz yere şüphe çekici! Bomba imha ekipleri boş çanta patlatmaktan helak oldu be abisi!" dendi...

Erkekler bol cepli ve basit yaşadıklarından, kadınların çantalarını da, çantalarıyla kurdukları duygusal bağı anlamaları pek mümkün değildir. Oysa ki çanta, bir aksesuardan ziyade kadının parçasıdır. Ekstra organı, dostudur... O yüzden de tıkıştırır doldurur!.. Çantalarımızı mobil çöp kovası olarak nitelendirip içinden çıkanları/çıkabilenleri görünce, "yolculuk boyunca uyuyan kişinin, 'hö? geldik mi?' benzeri surat ifadesiyle" donakalan beylere olayı izah ediyoruz;

Efem, çantamızı açıyoruz bakıyoruz; normal cüzdan, bozuk para cüzdanı, anahtarlık, kalem, not defteri, yedek toka, telefon, deodorant, ağrı kesici, tarak, gofret, elma (ani krizler için), krem, güneş gözlüğü, selpak, sakız, makyaj çantası, muhtelif zamanlarda salınıverilmiş bozuk paralar, bir tane daha kalem ve illa ki ayna...

Bunların hepsi pek bir zaruridir. İlaveten, kadın kısmı tedariklidir. Makas, dikiş seti, yara bandı bulundurur. Zamanla “çantaya sığıyorsa niye içinde olmasın?” zihniyetine eğilim başlar, hayat telaşı da çantanın içine, ay pardon, işin içine girince ‘kayıp eşya bürosundan’ beter bir izdiham oluşur...

Dert değil, bir kadın çantasındakilerin köşesinin kavisinden, dokusundan neyin ne olduğunu iyi bilir. Elini sokup şöööyle bir karıştırdığında doğru olana ulaşacaktır. İş bu sebepler çerçevesinde küçük çantalar gece dışında pek tercih edilmez. “Cüzdanı dikine koyar, yanına telefonu sığdırıp üst tarafa da anahtarı iliştirirsem, pi'yi 3 alır, rujumu cebime atarsammm...” gibisinden karmaşık geometrik hesaplar yapmak hiçbirimizin işine gelmez.

E tamam da, bu bavul tipli çanta modası ne?!.. Bu dev çantalara, bir bayana gerekli tüm ekipmanlara ilaveten çanak anten, çok sayıda mermi ve mühimmat, örgütsel doküman ve dokümanları inceleyen örgüt elemanı koysam sığacak! Birilerinin modacılara, olmadı modayı takip edenlere zarafetin kelime anlamını ve “çanta ile valiz” arasındaki ‘gayet kalın farkı’' hatırlatması ümidiyle...



Ni­nem diyor ki: İki çuval bir harar, herkes menfaatin arar.

