İstanbul Havalimanı üç büyük liderden biri
Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times yaptığı geniş kapsamlı analizde, İstanbul Havalimanı’nı Dubai ve Riyad ile birlikte küresel havacılığın yeni üç büyük liderinden biri olarak konumlandırdı.
Özetle
Ekonomi 51 dk önce
İstanbul Havalimanı, bölgesindeki hızlı büyümeye paralel olarak 6 pist ile 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.
- Bölgedeki havaalanları kapasitesinde 'üç Heathrow büyüklüğünde' bir artış olacak.
- İstanbul koalsiyonda en güçlü oyunculardan biri olarak öne çıkıyor.
- İstanbul Havalimanı şu anda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip.
- Büyüme çalışmaları ile kapasite 200 milyona çıkacak.
Haberde, bölgedeki hızlı büyümenin ‘üç Heathrow büyüklüğünde’ bir kapasite artışına denk geldiği belirtilirken, İstanbul’un bu rekabetin merkezindeki en güçlü oyunculardan biri olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nın 90 milyon yolcu kapasitesi olduğunun altı çizilirken, yapılacak büyüme çalışmaları kapsamında havalimanının 6 pist ile 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacağı da belirtildi.
