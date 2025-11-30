Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times yaptığı geniş kapsamlı analizde, İstanbul Havalimanı’nı Dubai ve Riyad ile birlikte küresel havacılığın yeni üç büyük liderinden biri olarak konumlandırdı.

Haberde, bölgedeki hızlı büyümenin ‘üç Heathrow büyüklüğünde’ bir kapasite artışına denk geldiği belirtilirken, İstanbul’un bu rekabetin merkezindeki en güçlü oyunculardan biri olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nın 90 milyon yolcu kapasitesi olduğunun altı çizilirken, yapılacak büyüme çalışmaları kapsamında havalimanının 6 pist ile 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacağı da belirtildi.

Editör:TÜRKİYE GAZETESİ

