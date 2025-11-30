ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, eski Başkan Biden tarafından imzalanan belgelere ilişkin açıklamada bulundu.

İmzalanan belgelerin yaklaşık yüzde 92’sinin otomatik imza yöntemiyle yapıldığını savunan Trump, Joe Biden’ın doğrudan imzalamadığı başkanlık kararnamelerinin ve diğer belgelerin iptal edildiğini duyurdu.

Belgelerin imza sürecinde Biden’ın yer almadığına işaret eden Trump, bu belgelerin artık hiçbir “hukuki geçerliliği olmadığı” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Biden’ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının otomatik imza yöntemiyle imzalandığını, bu sebeple hükümsüz olduğunu savunmuştu. Uykulu “Joe” ve “ülke tarihinin en kötü başkanı” diye söz ettiği Biden’ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, “Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu” ifadelerini kullanmıştı.

Trump 25 Eylül’de, Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’nda yeni açılan ve bu zamana kadarki bütün ABD başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı koridora, selefi Joe Biden’ın yerine “otomatik kalem” fotoğrafı astırmıştı.

