Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gözler barış umutlarına çevrilmişken ABD basını Başkan Donald Trump'ın barış planının perde arkasını aktardı. Trump'ın savaş sona erdikten sonra Rusya ve ABD şirketlerinin iş birliği yaparak büyük gelir elde etmeyi hedeflediği ifade edildi.

DIŞ HABERLER - ABD'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bitirmek üzere Rus yetkilileri ağırladığı iddia edildi.

The Wall Street Journal'in "Savaşma, köşeyi dön" başlıklı haberine göre ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Miami'de görüştü.

"RUS EKONOMİSİNE ABD CAN SUYU OLACACAK"

Görüşmede savaşı bitirmenin yanı sıra Rusya’nın 2 trilyon dolarlık ekonomisini yeniden canlandıracak gizli bir yol haritası üzerinde çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

UKRAYNA'NIN İNŞASI İÇİN DONDURULMUŞ VARLIKLAR VURGUSU

WSJ'nin haberine göre Dmitriyev, ABD şirketlerinin Avrupa’da dondurulmuş yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus Merkez Bankası varlıklarını, ABD-Rusya ortak yatırımlarıyla Ukrayna’nın ABD liderliğinde yeniden inşasında kullanmasını öngören bir plan sundu.

ABD VE RUSYA MADENLERİ ORTAK İŞLETECEK İDDAASI

Öte yandan Dimitriyev'in Washington ve Moskova'nın Kuzey Kutbu’ndaki büyük maden rezervlerini birlikte işletebileceğine dair fikir sunduğu belirtildi.

WSJ'ye Rusya-Ukrayna barışı çalışmalarına ilişkin konuşan Witkoff "Rusya’nın çok geniş kaynakları ve toprakları var. Bunu başarırsak herkes refah içinde yaşayacak. Bu da doğal olarak gelecekteki çatışmalara karşı bir kalkan oluşturacak” dedi.

