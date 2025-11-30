“Muhteşem Yedili” olarak bilinen şirketler tek çeyrekte 147,4 milyar dolar kârla 131 ülkenin ekonomisini geride bıraktı. Şirket başına ortalama net kâr ise yaklaşık 21,1 milyar dolar oldu.

Muhteşem Yedili” olarak bilinen Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms ve Tesla âdeta dünyaya kafa tutuyor.

FED’in faizin indirimi ve yapay zekânın etkisiyle tek çeyrekte 147,4 milyar dolar kâr açıklayan Muhteşem Yedili, 131 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasını geride bıraktı. Bu dönemde Muhteşem Yedili içinde şirket başına düşen ortalama net kâr ise yaklaşık 21,1 milyar dolar oldu.

Muhteşem Yedili’nin geride bıraktığı ekonomiler arasına Amerika kıtasından Uruguay ve Venezuela girerken, diğer bölgelere bakıldığında Kamerun, Tunus, Azerbaycan ve Özbekistan öne çıkan ülkeler arasında görüldü.

Avrupa’da ise Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan ve İzlanda yer aldı. Muhteşem Yedili’nin son çeyrek kârları ise şöyle oldu:

Nvidia: 57,01 milyar dolar

Alphabet: 35 milyar dolar

Tesla: 31,9 milyar dolar

Apple: 27,5 milyar dolar

Microsoft: 27,7 milyar dolar

Amazon: 21,2 milyar dolar

Meta: 2,7 milyar dolar

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası