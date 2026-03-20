Bursa İnegöl ile Kütahya Domaniç'i birbirine bağlayan karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda kalan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollara düşen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluştururken, sağanak ve kar haberleri de peş peşe geliyor. Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde yağmur beklendiğini açıklamış ve bazı kesimlerde de kar yağışı görüleceğini açıklamıştı.

KAR ANİDEN BASTIRDI

Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırarak yolu karla kapladı.

Kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, özellikle yaz lastiğiyle yola çıkan bazı araçlar yolda kaldı. Bu durum nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

EKİPLER DENETİMİ ARTIRDI

Bölgede önlem alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, kış lastiği ve zincir bulunmayan araçlara yönelik denetimlerini artırdı.

Güvenlik gerekçesiyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, yetkililer sürücülere kış lastiği, zincir ve gerekli ekipman olmadan yola çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

