UEFA Konferans Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.

SHAKHTAR YENİLGİYLE TURLADI

Son 16 turunda yapılan 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise konuk ettiği Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finale çıktı.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Crystal Palace (İngiltere): 1-2 (0-0)

Rakow (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 1-2 (1-2)

AEK (Yunanistan)-Celje (Slovenya): 0-2 (4-0)

Mainz (Almanya)-Sigma Olomouc (Çekya): 2-0 (0-0)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Lech Poznan (Polonya): 1-2 (3-1)

Sparta Prag (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4 (1-2)

Rayo Vallecano (İspanya) - Samsunspor: 0-1 (3-1)

Strasbourg (Fransa)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1 (2-1)

Haberle İlgili Daha Fazlası