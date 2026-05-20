Cengiz Bozkurt korkuttu! Sahnede talihsiz an: İstanbul’a döner dönmez ameliyat oldu
Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, Ankara'da oynanan Don Kişot Müzikali'nin birinci perdesinin sonuna doğru talihsiz bir an yaşadı. Sahne sırasında aşil tendonu kopan Bozkurt, İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldu.
Magazin 2 dk önce
Don Kişot Müzikali oyuncusu Cengiz Bozkurt, sahnede yaşadığı kaza sonucu aşil tendonunun koptuğunu duyurdu.
Don Kişot Müzikali kadrosunda yer alan oyuncu Cengiz Bozkurt, sahnede yaşadığı talihsiz kaza sonrası sakatlandı.
Bozkurt, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşil tendonunun koptuğunu duyurdu.
Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Ankara turnemiz sırasında sahnede, birinci perdenin sonuna doğru maalesef aşil tendonum koptu.
"AMELİYAT OLDUM"
İstanbul’a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim.
Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu büyük anlayışla karşılayan muhteşem Ankara seyircisine çok teşekkür ederim."
