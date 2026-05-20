Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, Ankara'da oynanan Don Kişot Müzikali'nin birinci perdesinin sonuna doğru talihsiz bir an yaşadı. Sahne sırasında aşil tendonu kopan Bozkurt, İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldu.

Don Kişot Müzikali kadrosunda yer alan oyuncu Cengiz Bozkurt, sahnede yaşadığı talihsiz kaza sonrası sakatlandı.

Bozkurt, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşil tendonunun koptuğunu duyurdu.

Cengiz Bozkurt korkuttu! Sahnede talihsiz an: İstanbul’a döner dönmez ameliyat oldu

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ankara turnemiz sırasında sahnede, birinci perdenin sonuna doğru maalesef aşil tendonum koptu.

"AMELİYAT OLDUM"

İstanbul’a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim.

Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu büyük anlayışla karşılayan muhteşem Ankara seyircisine çok teşekkür ederim."

Haberle İlgili Daha Fazlası