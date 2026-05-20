19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ardından milyonlarca öğrenci ve veli bugün okulların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte “20 Mayıs okul var mı, bugün okullar tatil mi, ders işlenecek mi?” soruları gündemde yer aldı.

Geçtiğimiz gün resmi tatil kapsamında değerlendirilen 19 Mayıs nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmişti. Bayram dolayısıyla kamu kurumlarının büyük bölümü de kapalı olmuştu. Tatilin sona ermesiyle birlikte 20 Mayıs okul var mı, bugün okullar tatil mi merak ediliyor.

20 Mayıs 2026 Çarşamba günü resmi tatil kapsamında değildir. Bugün ülke genelindeki devlet ve özel okullarda eğitim normal düzeninde devam ediyor.

Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren ders başı yaparken öğretmenler de eğitim programını kaldığı yerden sürdürecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı takviminde 20 Mayıs için herhangi bir idari izin ya da ek tatil uygulaması da yer almadı. Bugün tüm kademelerde eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek.

Tokat Valiliği ise Turhal ilçesinde artan su seviyesi ve devam eden yağışlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde okulların tatil edildiği duyuruldu.

