Bolivya’da hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 120'ye yükseldi. Ülkede yaşanan olaylarda 11 polisin de yaralandığı bildirildi.

Bolivya’da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı iki haftadır süren protestolarda, Devlet Başkanı Rodrigo Paz’ın istifasını isteyen göstericiler, yönetimsel başkent La Paz’da güvenlik güçleriyle çatıştı.

GÖZALTI SAYISI 120 OLDU

Çıkan olaylarda 63 kişinin daha polis tarafından gözaltına alınmasıyla sayı 120'ye yükselirken, havai fişek, taş ve sopalarla hükümet binalarına yürümek isteyen göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bu arada üst düzey devlet yetkilileri ile milletvekilleri, yoğun güvenlik önlemleri altında binalardan tahliye edildi.

11 POLİS YARALANDI

Polis Müdürü Mirko Sokol, basına yaptığı açıklamada gösteriler sırasında atılan taşlar nedeniyle 11 polisin yaralandığını söyledi. Sokol, olaylardan Bolivya İşçi Merkezi lideri Mario Argollo’nun sorumlu tutulduğunu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

YOL KAPATMA EYLEMLERİ SÜRÜYOR

Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen göstericiler, ülke genelinde 32 noktada yol kapatma eylemlerini devam ettiriyor. Eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarının da destek verdiği gösterilere, Bolivya İşçi Merkezi (COB) liderlik ediyor. Morales ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göstericilerle dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Hükümet, neoliberal modele ve sömürgeci devlete karşı gösteri yapan binlerce Bolivyalıyı askeri ve polis güçleriyle baskı altına alıyor." ifadelerini kullandı.

BOLİVYA'DA PROTESTOLAR

Bolivya İşçi Merkezi ve öğretmenler maaş artışı talep ederken, köylüler akaryakıt tedarikinin sağlanmasını istiyor. Madencilik sektörü ise yeni maden arama alanlarına erişim için hükümetle bağımsız müzakereler yürütüyor.

Ancak son günlerde çatışmaların tırmanmasıyla birlikte birçok sektör, Meclis’te çoğunluğu bulunmayan ve güçlü bir siyasi parti desteğine de sahip olmayan Devlet Başkanı Paz’ın istifasını talep etmeye başlamıştı.

Paz hükümeti, protestoların yoğunlaştığı merkezlerden biri olan El Alto kentindeki bazı işçi grupları ve öğretmenlerle anlaşmaya varmıştı.

Buna rağmen COB olarak bilinen Bolivya İşçi Merkezi, üyelerine hükümet üzerindeki baskının ve eylemlerin artırılması çağrısında bulunmuştu.

Paz hükümeti, olaylardan hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Morales’i sorumlu tutuyor.

