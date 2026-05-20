Erzincan’da tulum peyniri üreticileri, yaz sezonunda üretim yapmak üzere aylar boyu yerleşecekleri yüksek rakımlı yaylalara gitmeye başladı.

Erzincan tulum peynirinin üretimi için hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, Akyazı Mahallesi’nden kamyonlarla yaylalara hareket etmeye başladı. Üreticiler, koyunlarını, hayat malzemelerini ve ev eşyalarını araçlara yükleyerek yaz boyunca kalacakları yaylalara ulaştırıyor. Aileleriyle birlikte yayla hayatına başlayan üreticiler, doğal ortamda beslenen koyunlardan elde edilen sütlerle geleneksel yöntemlerle tulum peyniri üretecek.

Üretici ve kamyon şoförü Özcan Çakmak, zorlu kış sezonunun ardından yayla döneminin başladığını belirtti. Üreticilerin yeniden yaylalara çıkmasının bölge ekonomisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Çakmak, "Üreticilerimizi yaylaya götürüyoruz. Orada koyunlarını sağarak orijinal mayayla Erzincan tulum peynirini üretecekler. Vatandaşlarımız da doğal ve kaliteli peynire ulaşmış olacak." ifadelerini kullandı. Tarım ve hayvancılığa verilen desteğin artırılmasını isteyen Çakmak, üreticinin kazanmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Erzincan tulumu için zorlu yolculuk başladı! Aylar sürecek

Kamyon şoförü ve üretici Sefer Demirol da koyunların yaylalara taşınmaya başladığını, sezon sonunda üreticilerin yeniden köylerine döneceğini söyledi.

"SONBAHARDA TEKRAR KÖYÜMÜZE DÖNECEĞİZ"

Yaklaşık 7 aylık köy hayatının ardından yeniden yaylaya çıktıklarını belirten üretici Naim Uyrun ise bu yıl yağışlı hava nedeniyle sezonun geciktiğini dile getirerek, "Bugün hayvanlarımızı yaylaya götürüyoruz. Sağım başlayacak, peynir üretilecek. Sonbaharda tekrar köyümüze döneceğiz." dedi.

Üretici ve tulum peyniri tüccarı Özkan Beydili de kış boyunca köyde hayvanların bakımını yaptıklarını, ilkbaharla birlikte yeniden yayla hayatının başladığını söyledi.

Üretici Mustafa Beydili ise bu yıl Sivas tarafındaki yaylalara gideceklerini belirterek, yaz boyunca peynir üretimini sürdüreceklerini ifade etti.

