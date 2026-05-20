İhlas Haber Ajansı
Araç dereye uçtu! Kaza sonrası sürücü ortadan kayboldu
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler aracın sürücüsünün olay yerini terk ettiğini belirledi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde bir araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü araç içerisinde bulamadı. Araç, çekici yardımıyla dereden çıkarılarak otoparka çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
