Tokat’ta günlerdir etkisini sürdüren yoğun yağışlar nedeniyle taşkın riski alarm seviyesine yükseldi. Almus Barajı’ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaşması sonrası gözler Tokat Valiliği’nden gelecek açıklamalara çevrildi. Turhal başta olmak üzere birçok bölgede sel riski nedeniyle önlemler artırılırken, bazı ilçelerde eğitime ara verilmesi kararı alındı. Vatandaşlar ise “Almus Barajı taştı mı?”, “Tokat’ta okullar tatil mi?” sorularına cevap aramaya başladı.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, bölgede uzun yıllardır görülmeyen seviyede bir su artışı yaşandığını söyledi. Barajdaki doluluğun dikkat çekici boyuta ulaştığını belirten Özer, son yılların en yüksek su seviyesinin görüldüğünü ifade etti. Bölge halkının Almus Baraj Gölü’nü “göl” yerine “deniz” olarak adlandırdığını söyleyen Özer, su hacminin oldukça büyük olduğunu ve bu yıl yağışların beklenenin çok üzerinde gerçekleştiğini dile getirdi. Peki, Almus barajı taştı mı, Tokat'ta okullar tatil mi?

ALMUS BARAJI TAŞTI MI?



ALMUS BARAJI TAŞTI MI?

Tokat’ta günlerdir etkisini sürdüren yoğun yağışların ardından gözler Almus Barajı’na çevrildi. Bölgede su seviyesinin kritik noktaya yaklaşması vatandaşlarda endişeye neden olurken, barajın tamamen taştığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Almus Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 98,5 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Yağışların artmasıyla birlikte yıllardır su yüzeyinde görülen ve bölgenin simgelerinden biri olarak bilinen “Malkayası” tamamen sular altında kaldı. Kayalığın üzerindeki bayrak direğinin de gözden kaybolduğu görüldü.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bu kadar yoğun su gelmediğini belirterek bölgede son yılların en yüksek seviyesinin görüldüğünü söyledi. Barajdaki su miktarının artmasının kontrollü tahliye ihtimalini gündeme getirdiği ifade edilirken, yetkililer taşkın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yükselen su seviyesinin balıkçılık faaliyetlerine ise olumlu katkı sağladığı belirtildi. Barajdaki oksijen seviyesinin yükselmesiyle birlikte balık üretiminde verim beklendiği kaydedildi.

TOKAT’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat Valiliği devam eden sağanak yağış ve taşkın tehlikesi nedeniyle Turhal ilçesinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Yeşilırmak ve çevresindeki derelerde su seviyesinin yükseldiği, meteorolojik verilere göre yağışların süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Valilik kararı doğrultusunda Turhal ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde eğitim öğretim faaliyetleri durduruldu. Karar kapsamında kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel kurslar, rehabilitasyon merkezleri ve yaygın eğitim kurumları da tatil ilan edildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihler arasında idari izinli sayılacağı açıklandı.

YEŞİLIRMAK TAŞTI MI?

Tokat’ta etkili olan sağanak yağış sonrası Yeşilırmak çevresinde taşkın riski ciddi şekilde arttı. Almus Barajı’ndan yapılması beklenen su tahliyesi nedeniyle nehirdeki su seviyesinin yükseldiği belirtildi.

Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak çevresinde muhtemel su baskınlarını önlemek amacıyla geniş çaplı çalışmalar başlatıldı. Devlet Su İşleri, Tokat İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri nehir kenarında taş ve toprakla set oluşturdu.

Riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara belediye hoparlörlerinden anons yapılarak dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Bazı vatandaşların evlerini tahliye etmeye başladığı, bazı kişilerin ise ev ve iş yerlerinin çevresini brandalarla kapatarak önlem aldığı görüldü.

Erbaa ilçesinde ise Kelkit Çayı’nın debisinin yükselmesi nedeniyle Tepekışla köyünde yaklaşık 70 ev boşaltıldı. Taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kalırken köydeki yaya köprüsünün zarar gördüğü bildirildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü de bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek AFAD koordinasyonunda tüm kurumların sahada görev yaptığını açıkladı. Yetkililer, yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

