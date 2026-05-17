Meteoroloji’nin sağanak uyarısı yaptığı Tokat’ta aralıksız sağanak yağış sonrasında sokaklar göle döndü. Dereler taştı, evler, arı kovanları sular altında kaldı, yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ve hayvanlar tahliye edildi.

SAĞANAK VURDU Tokat’ta 2 gündür devam eden sağanak ve dolu yağışı sonrasında dereler taştı, evler, tarım arazileri, yollar sular altında kaldı.

ÇOK SAYIDA ARI ÖLDÜ Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması sonucu bazı evler, araziler sular altında kaldı. Aynı zamanda taşkında kovanların zarar görmesi nedeniyle çok sayıda arı hayatını kaybetti.

SET ÇEKİLDİ Çayın debisinin yükselmesi nedeniyle köyde yaşayanlar ve hayvanları önceki günlerde tahliye edilmesi ise muhtemel bir faciayı önledi. Ekipler, diğer evlerin sular altında kalmaması için set çekti.

“KÖYÜN TAHLİYESİNİ TAMAMLADIK” Köy Muhtarı Hüseyin Ege, meydana gelen taşkın sonrası şöyle konuştu: Devletimiz burada yanımızda. Vatandaş olarak yapmamız gerekenleri bizler de yapıyoruz. Köyün tahliyesini başarı ile tamamladık. Bazı vatandaşlarımız geri geldi. 1980 yılında da Kelkit Çayı taşmıştı. O zaman köyümüzün yarısı sular altında kalmıştı. Benim ev de sular altında kalmıştı.

Köy Muhtarı Hüseyin Ege ZİLE-TURHAL KARA YOLU KAPATILDI Zile’de Hotan Deresi’nin taşması sonrasında Zile-Turhal kara yolu, trafiğe kapatılmıştı. Bazı vatandaşlar, caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlarından çıkamamıştı. Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri, ev ve iş yerleri ile caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlatmıştı.

