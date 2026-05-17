Anadolu Ajansı
Trabzonspor, Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle Trabzonspor, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ye sevk edildi. Bordo-mavili kulübün disiplin süreciyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Trabzonspor, Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşana...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynanan maçtaki saha olayları sebebiyle kurula gönderildi.
