Apple, ürün sunma şeklini sadeleştirmek amacıyla onlarca satış pozisyonunu kaldırdı. Bu adım, iPhone üreticisi için nadir görülen bir işten çıkarma adımı olarak dikkat çekti.

Konuya yakın kaynaklara göre şirket, işten çıkarmadan etkilenen çalışanlara son birkaç hafta içinde bilgi verdi. İşten çıkarmalar, satış organizasyonunun genelinde yapıldı.

Son verilen pozisyonlar arasında büyük işletmelere, okullara ve devlet kurumlarına hizmet veren hesap yöneticileri ile Apple’ın kurumsal toplantılar ve büyük potansiyel müşteriler için ürün tanıtımlarının yapıldığı brifing merkezlerinde çalışan personel bulunuyordu.

Apple, pazartesi günü yaptığı açıklamada bölümü yeniden yapılandırdığını doğruladı ancak detay vermedi.

MAHMUT EKİNCİ

