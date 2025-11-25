Türkiye Gazetesi
İmamoğlu suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi!
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 105'i tutuklu, 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...
