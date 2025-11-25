Bursa İnegöl’de tartıştığı tostçuya kurşun yağdıran saldırgan, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 mermiyle ağır yaralanan işletme sahibi Mustafa Tokgöz, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay cuma gecesi saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir tostçuda meydana geldi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İddiaya göre, olay yerine otomobil ile gelen Mustafa Y. (32) araçtan inip tost işletmesi sahibi Mustafa Tokgöz (33) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Mustafa Y. (32) elindeki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı.

Mustafa Tokgöz

KURTARILAMADI

Şüpheli geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“BENİM HAKKIMDA İLERİ GERİ KONUŞUYORDU”

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli Mustafa Y.'nin kaçtığı araç Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Asayiş ekipleri kaçan şüpheliyi dün akşam Bursa'da saklandığı bir evde suç aleti tabancayla yakaladı. Diğer şüpheli Muhammet G.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Mustafa Y.

Şüpheli Mustafa Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

